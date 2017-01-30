Diyarbakır'da markete bombalı saldırı

Merkez Bağlar ilçesindeki bir markete el yapımı patlayıcıyla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Halit Mahallesi Hatboyu Caddesi 402. Sokak'taki bir markete el yapımı patlayıcı ve havai fişekli saldırı yapıldı.

Marketin içinde bir çalışan ile bir müşterinin bulunduğu esnada yapılan saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İş yerinde büyük hasar oluştu.

Markette incelemesini sürdüren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.