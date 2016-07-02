Diyarbakır'da Lice yürüyüşüne müdahale

HDP, DBP, DTK ve KJA’nın Lice için Diyarbakır’da düzenlediği yürüyüşüne polis müdahale etti.

Diyarbakır'da Lice'deki operasyonları protesto etmek amacıyla yapılacak yürüyüşe polis tazyikli su ile müdahale etti.

DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, HDP Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir, Sibel Yiğitalp ve Feleknaz Uca’nın da aralarında bulunduğu kitle Lice.2deki operasyonları protesto etmek için DTK binası önünden Koşulu Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis yürüyüşe geçen kitleye tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.

Olaydan sonra operasyonu kınamak amacıyla bir basın açıklaması yapıldı.