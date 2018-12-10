Diyarbakır'da kuvvetli fırtına uyarısı

DİYARBAKIR, (DHA)- METEOROLOJİ 15. Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır\'da etkili olan yağışlarla birlikte bugün ve yarın gece kuvvetli fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşları muhtemel risklere karşı uyardı.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi\'nce yapılan son değerlendirmelere göre, kentte Perşembe gününe kadar etkili olması tahmin edilen yağışlara ek olarak bugün ve yarın güney yönlerden kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu. Yağış ve fırtına konusunda vatandaşların dikkatli olması istenen açıklamada, soba ve doğalgaz kaynaklı, baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ile şiddetli yağış ve fırtınaya karşı uyarı yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

\"Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde Perşembe gününe kadar beklenen yağışlara ek olarak rüzgarın Pazartesi günü gece saatleri ile Salı günü gece saatleri arasında Diyarbakır çevrelerinde güneyli yönlerden fırtına (60-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.\"

