Diyarbakır'da Kürt açılımı nereye kadar?

Diyarbakır'da DTP'li merkez Kayapınar Belediyesi, yeni yapılan 5 park ile Gençlik Kültür Merkezi binasına vermek istediği Kürtçe isimler, Kayapınar Kaymakamlığı tarafından onaylanmadı.

Kayapınar Kaymakamlığı, belediyeye gönderdiği resmi yazıda, yeni yapılan parklara verilmek istenilen isimlerin, yönetmeliğin 24’ncü maddesine uygun olmadığı bu nedenle onaylanmadan iade edildiği belirtildi.

Kayapınar Belediyesi, 4 Şubat 2009 tarihinde aldığı Belediye Meclisi kararıyla yeni yapılan 5 parka ve bir kültür merkezi binasına Kürtçe isimler verdi. Buna göre parklara Türkçe, ‘günün getirdiği’ anlamına gelen ‘Rojbin’, ‘aydınlık’ anlamına gelen ‘Roni’, gül-çiçek adı olan ‘Sosin’, ‘bezgin’ anlamına gelen ‘bezar’, Zazaca ‘bayram’ anlamına gelen ‘Roşan’ adlarını verdi. Belediye kültür merkezine kaymakamlığın kararını beklemeden Kürt şair ‘Cigerxwin’ adını verip, binaya ‘ayapınar Belediyesi Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’ yazısını asmıştı.

Kayapınar Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız imzasıyla 1 Eylül 2009 tarihinde belediyeye gönderilen yazıda, isimler konusunda alınan meclis kararının onaylanmadığı ve kararın aynen edildiği bildirildi. Kaymakamlığın karara ilişkin resim yazısında, adres ve numaralandırmaya ilişkin yönetmeliğin 24’ncü maddesi hatırlatılarak, şöyle denildi:

“Belediyeler, sınırları içinde kalan sahaya, 5393 sayılı belediye kanununa göre uygun sayıda mahalle veya meydan, bulvar, cadde, sokak ve küme evlerden oluşan bölgelere ayırır. Mahalle, sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlerin adları, Anayasanın temel ilkelerine, yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka aykırı, ayrımcılığa ve bölücülüğe yol açabilecek nitelikte tespit edilemez. Yabancı dil kurallarına göre teşkil edilmiş kelime ve ifadeler ile çirkin, müstehcen ve gülünç adlar konulamaz. Yabancı ülke mensuplarının isimleri verilmeden önce Dışişleri Bakanlığı’nın uygun görüşü alınır.”

Mahkeme yürütmeyi durdurmayı kabul etmedi

Kaymakamlık yazısında Meclis kararıyla verilen isimlerin yönetmeliğe uygun olmadığından onaylanmadığı belirtilerek, “2’nci İdare Mahkemesi’nde açılan işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili davanın, yürütmenin durdurulması kısmının reddedildiği, itiraz üzerine, Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin 27.05.2009 tarih ve No:2009/135 sayılı kararlarında itirazın reddine karar verdiği anlaşılmıştır” denildi.

Kaymakamlık tarafından İl Mahalli İdare Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bilgi amaçlı gönderilen yazıda ise, “Mahkeme sürecinin bitimine kadar söz konusu park ve tesislere verilen isimlerle ilgili tabelaların indirilmesi, aksi taktirde ilgili yerlere suç duyurusu yapılacağı” bildirildi.

'Hükümet inandırıcılığını yitiriyor'

Kayapınar Belediye Başkanı DTP’li Zülküf Karatekin, özellikle Kürt açılımının gündemde olduğu, Kürtçe yerleşim birimlerinin isimlerinin iade edilmesinin konuşulduğu bir dönemde Kürtçe isimlerin yasaklanmasının hükümetin samimiyetsizliğini ortaya koyduğunu söyledi. Karatekin, “Kültürel haklar, yasalarla güvence altına alınmadan, söylemlerle açılım yapılamayacağı ortaya çıkmıştır. Bu onun somut göstergesidir” dedi.

Türkiye'de tek etnik yapının olmadığı, farklı dil ve kültürlerin olduğu kabul edilmesi gerektiğine dikkat çeken Karatekin, “Hükümetin bu güne kadarki söylemleri, artık kamuoyunda tartışılır duruma gelmiştir. İnandırıcılığını yitirmektedir. Göstermelik olarak ortaya çıkmaktadır. Halkımız kendi dilini kültürünü yaşatmak istiyorsa, buna saygı duymamız gerekiyor. Onların talep ve istemlerini yerine getirmemiz gerekiyor. O yüzden Cegerxwin isminin yasaklanması kabul edilemez” dedi.

Kayapınar Belediyesinin daha önce de parklara vermek istediği Nefel, Daraşin, Berfin, Beybun, Gülistan gibi isimler kabul edilmemişti.