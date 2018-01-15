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Diyarbakır'da köydeki çocuklara çevre bilinci eğitimi

DİYARBAKIR, (DHA)-  DİYARBAKIR'da, ambalaj atıklarını dönüştürüp yeniden doğaya kazandıran ÇEVSAN şirketi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Görünlü köyünde çocukları çevre konusunda bilgilendirdi, ardından giysi yardımında bulundu

15 Ocak 2018 12:50

DİYARBAKIR, (DHA)-  DİYARBAKIR\'da, ambalaj atıklarını dönüştürüp yeniden doğaya kazandıran ÇEVSAN şirketi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Eğil ilçesi Görünlü köyünde çocukları çevre konusunda bilgilendirdi, ardından giysi yardımında bulundu.
Ambalaj atıklarını dönüştürüp doğaya yeniden kazandıran ÇEVSAN şirketi, Eğil ilçesine bağlı Gürünlü köyünde çocuklara çevre bilincini aşılamak için bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında çevre mühendisleri ve firma yetkilileri, köydeki çocuklara çevre bilincini aşılamak amacıyla ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda eğitim verdi. Ardından firma yetkilileri, çocuklara kışlık bot, defter, kalem, boyama kitabı ve kalemi hediye etti.

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