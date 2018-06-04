Diyarbakır'da, köyde yaşayan 500 çocuk ilk kez tiyatroyla buluştu

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkezli kurulan Mordem Sanat Merkezi, Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi\'nin desteğiyle, 5 ilçenin kırsal kesimindeki çocukları ilk kez tiyatroyla buluşturdu. Merkezin Koordinatörü Gülidar Gürbüz, amaçlarının tiyatroyu ve sahneyi çocukların ayağına götürmek olduğunu ifade ederek, 5 farklı ilçede 5 köy okulunda \'Sihirli ülke\' adını verdikleri oyunu 500 öğrenciye oynadıklarını söyledi.

Diyarbakır\'da kurulan Mordem Sanat Merkezi, ilk kez Diyarbakır Barosu ile birlikte gerçekleştirdiği bir proje kapsamında kırsal alandaki çocukları tiyatro ile buluşyturdu. Bismil, Çınar, Hazro, Lice ve Silvan ilçelerindeki köy çocuklarını tiyatroyla buluşturmak için hazırlanan proje ile oyuncuların sahneye koyduğu, \'Sihirli Ülke\' oyunu köy çocukları ile buluşturuldu. Tiyatroy ile ilk kez buluşyan çocukların heyecan ve muktlulukları ekip tarafından görüntülenirken, 500 çocuğa ulaşan Mordem Sanat Merkezi Koordinatörü Gülidar Gürbüz, şimdiki hedeflerinin ise ilçelerde kuracakları sanat atölyeleriyle 15 gün boyunca sanat ve kültür eğitimi vermek olduğunu söyledi. Gürbüz, \"Köy okulların da oynamış olduğumuz tiyatro oyunlarının temeldeki amacı, hiç oyunları izlememiş çocuklara ulaşmak. Tiyatroyu ve sahneyi çocukların ayağına götürmektir. 5 farklı ilçede 5 köy okulunda sihirli ülke adını verdiğimiz oyunumuzu oynadık. Bu oyun süresince toplam 500 öğrenciye ulaştık\" dedi.

\'İLK KEZ TİYATRO İZLEYEN ÇOCUKLAR ÇOK MUTLUYDULAR\'

Mordem Sanat Yönetmeni Barış Işık ise sanattan yoksun olan çocuklara tiyatroyu ulaştırmak istediklerini dile getirerek, \"Bu kapsam da 5 merkezde köy çocuklarına oyunlar oynadık. İlk kez tiyatro izleyen çocuklar çok mutluydular. Bu anlamda bizde çok heyecanlandık. Onların heyecanı karşısında heyecanlandık. Geniş çaplı projenin ilk adımıydı. Daha sonrasın da o merkezler de 15 günlük atölyeler yapıp o atölyeler kapsamında böyle bir çalışma girişimimiz var. Onun için geniş bir kapsam gerekiyor. Yerimiz inşaat halinde olduğu için onun bitmesini bekliyoruz. Bu bittikten sonra çalışmalarımız sürecektir\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARLA YAPILAN ETKİNLİKLERE ÖNEM VERİYORUZ\'

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi üyesi Ümit Asye Demir de, çocuk hakları merkezi olarak çocuklara destek olan her türlü projeye dahil olduklarını ve bu tür kültür sanat etkinliklerin de ise kendileri için önem arz ettiğini söyledi. Demir, çocukların hem rehabilitasyonu hem de dünyaya bakış açılarını değiştirmek açısından projenin önemli olduğunu da ifade ederek, \"Mordem sanat derneği köy okullarında hayatları boyunca hiç tiyatro izlememiş çocuklara tiyatro oyunu götürdü. Bizde onlara maddi anlamda destek verdik. Aynı zamanda çocuk hakları merkezi üyelerinin bir kısmı bu etkinlikte yer aldı. Çocuklarla yapılan etkinliklere çok önem veriyoruz. Bundan önce çatışmalı ortam ve sonrasında çocuk hakları desteklenmesiyle ilgili Baronun yürüttü proje kapsamında Sur\'daki çocuklara 20 Kasım\'da etkinlik düzenledik. Bu bizim ikinci etkinliğimiz oldu. Böyle kültür sanat etkinlikleri çocukların dünyaya bakış açısını değiştirmektedir. Çok farklı yapıya bürünmesini sağlamaktadır. Aynı zaman da çocukların suça karışmasını, uyuşturucuya verici maddeleri engellemektedir. Bu anlamda çocukların sokakta çalışmasındansa madde kullanmasındansa çocukların kültür sanata yönelmesini sağlamak çok önemlidir\" diye konuştu.



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