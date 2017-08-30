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Diyarbakır'da komşuların silahlı duvar kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 37 yaşındaki Fahrettin Memiş öldü, karşı taraftan 65 yaşındaki Nizam Memiş ise yaralandı

30 Ağustos 2017 17:32

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'ın Eğil ilçesinde, akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 37 yaşındaki Fahrettin Memiş öldü, karşı taraftan 65 yaşındaki Nizam Memiş ise yaralandı.
Eğil ilçesi, Bahşiler Mahallesi\'nde dün akşam komşu ve akraba olan iki aile arasında bahçe duvarı örülmesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Fahrettin Memiş ve karşı taraftan olan Nizam Memiş yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans sevk edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından Eğil Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fahrettin Memiş yaşamını yitirdi, Nizam Memiş\'in tedavisi ise sürüyor. Jandarma, olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
 

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