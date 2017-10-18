Diyarbakır'da Kemal Kurkut'u sırtından vurarak öldüren polis için ağırlaştırılmış müebbet talebi

Diyarbakır'da Newrozu kutlamalarının yapıldığı Newroz Parkı’na gelmek isterken üzeri yarı çıplak olmasına rağmen “canlı bomba şüphesi” iddiasıyla polisin açtığı ateşle vurularak öldürülen Kemal Kurkut için hazırlanan iddianame tamamlandı. Savcı, Kurkut’u vuran polis memuru Y.Ş.’nin “olası kastla adam öldürme” suçundan müebbet hapisle yargılanmasını istedi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, 21 Mart Newroz günü sabah saatlerinde Malatya’dan Diyarbakır’a gelen ve Newroz Parkı’na çıkan Evrim Alataş Caddesi üzerinde vurularak öldürülen, daha sonra da dönemin Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy tarafından “canlı bomba” olarak duyurulan Kemal Kurkut cinayetinin iddianamesi tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 7 ay sonra Kemal Kurkut cinayetinin iddianamesini tamamlayarak mahkemeye sundu. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. İddianamede polis memuru Y.Ş.’nin “olası kastla adam öldürmek” suçundan müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi. Diğer polis O.M. hakkında ise “Olası kastla adam öldürmek” suçlamasının Kurkut’un vücudunda çıkan mermi çekirdeklerinin silahından çıkmaması gerekçe gösterilerek takipsizlik kararı verildi.

İddianamede olayın “canlı bomba” şeklinde servis edilmesinden ve Diyarbakır Valisi’ne bu yönlü yanlış bilgi veren emniyet yöneticilerinden söz edilmedi.

Kemal Kurkut ailesinin avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir’in mahkemeye serbest bırakılan polis memuru Y.Ş.’nin tutuklanması için dilekçe sunacağı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'da 21 Mart günü düzenlenen Newroz'a katılmak için alana gelmeye çalışırken polis tarafından vurularak öldürülen üniversite öğrencisi Kemal Kurkut için Diyarbakır Valiliği olayın ardından “’Çantamda bomba var hepinizi öldüreceğim’ diyerek elindeki bıçakla alana koştuğu için canlı bomba olma ihtimali değerlendirildiğinden müdahale edilmiştir” açıklamasını yaptı.

Ancak vurulma anına dair dihaber’in ortaya çıkardığı fotoğraflarla elinde bıçak ve yarı çıplak vaziyette kontrol noktasında polislerle tartışan Kurkut’un daha sonra noktayı geçerek koşmaya başladığı ve polisin o sırada açtığı ateşle yaşamını yitirdiği anlaşılmıştı.

Vali Aksoy fotoğrafların ardından gazetecilerin sorusu üzerine, “üzüntülü” olduğunu söylemekle yetindi.

Fotoğrafların yayınlanması ardından Y.Ş. ve O.M. isimli polisler gözaltına alındı. O.M. savcılık tarafından serbest bırakılırken, Y.Ş. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Mahkeme adli kontrol şartıyla Y.Ş’yi serbest bıraktı. Savcı serbest bırakılan polisin tutuklanması için itirazda bulundu; ancak hâkimlik reddetti.