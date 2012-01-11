-Diyarbakır'da KCK'dan 22 gözaltı DİYARBAKIR (A.A) - 11.01.2012 - Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyon kapsamında Diyarbakır'da 22 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında biri Diyarbakır dışında olmak üzere toplam 22 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınanların ''bombalama, molotof atma, kepenk kapatma, zorla para toplama, vatandaşa baskı yapma'' eylemlerini koordine ettikleri ileri sürüldü.