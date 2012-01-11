Diyarbakır'da KCK operasyonu: 22 gözaltı



T24 - PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik operasyon kapsamında Diyarbakır'da 22 kişi gözaltına alındı.







Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bazı adreslere operasyon yaptı. Operasyonlar kapsamında biri Diyarbakır dışında olmak üzere toplam 22 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Gözaltına alınanların “bombalama, molotof atma, kepenk kapatma, zorla para toplama, vatandaşa baskı yapma” eylemlerini koordine ettikleri ileri sürüldü.



Öte yandan KCK'ya yönelik İstanbul'da gözaltına alınan 15 kişinin, bomba patlatılması veya bırakılması ile yasa dışı gösterilerin de aralarında bulunduğu 32 ayrı olaya karıştıkları belirlendi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüklerince koordineli olarak KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik 7 Ocak'ta düzenlenen operasyonda, 3'ü 18 yaşından küçük 15 kişi gözaltına alındı.



Bu kişilerin, 17 Temmuz 2009 tarihinde Küçükçekmece'de bir ilköğretim okulunun bahçesinde el yapımı parça tesirli, fitil ateşlemeli, basınç etkili bomba patlatılması ile 3 Haziran 2009 tarihinde Zeytinburnu Ziya Gökalp Mahallesi'nde faaliyet gösteren Vergi Dairesi Müdürlüğünün girişine zaman ayarlı bomba bırakılmasının da aralarında bulunduğu 9 ayrı bomba patlatılması veya bırakılması olayına karıştıkları belirlendi.



Şüphelilerin ayrıca 1 Eylül 2011 tarihinde Dünya Barış Günü nedeniyle Kadıköy'de düzenlenen miting sırasında yüzleri maskeli bir grup tarafından çevreye zarar verilmesi olayının da aralarında bulunduğu molotofkokteylli ve havai fişek kullanılan yasa dışı gösteriler, özel bina, iş yerleri ve siyasi parti seçim irtibat bürolarına yönelik taşlı saldırı düzenlenmesi, otomobillerin yakılması gibi 23 ayrı eyleme daha karıştıkları tespit edildi.



Polisteki işlemleri tamamlanan 12 kişi adliyeye sevk edilirken, yaşı küçük olan 3 şüphelinin daha önce adliye gönderildiği ve tutuklandığı bildirildi.





