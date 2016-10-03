Diyarbakır’da kayyım protestosu; otobüs şoförleri kontak kapattı!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüs şoförleri, belediyelere atanan kayyımları protesto etmek için kontak kapattı.

Habertürk’ün haberine göre, bulundukları mahalleden sadece belediye otobüsleri geçen vatandaşlar, iş yerleri ve okullara geç kaldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, önceki gün belediyelere atanan kayyımları protesto etmek için belediye otobüslerinin çalışmayacağını duyurdu. Konudan habersiz olan vatandaşlar da, haftanın ilk gününde otobüslerin gelmesi için duraklara yöneldi. Belediye otobüs şoförlerinin kontak kapattığını, özel halk otobüsü şoförlerinden öğrenen vatandaşlar, telaşlı bir şekilde farklı ulaşım araçlarına başvurdu. Bulundukları mahalle ve caddelerden sadece belediye otobüsü geçen vatandaşlar, özel halk otobüslerinin de dolu olması nedeni ile yürüyerek dolmuşların geçtiği caddeye ulaşmaya çalıştı.