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Diyarbakır’da kayyım istifa etti

“Şahsi işlerimin yoğunluğu nedeniyle…”

19 Ekim 2016 19:35

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde, Valilik tarafından hakkında ’terör ve terör örgütüne yardım ve yataklık’ iddiasıyla yürütülen soruşturma sonucunda  açığa alınan belediye meclis üyesinin yerine kayyım olarak atanan Ramazan Hekimoğlu, dilekçe vererek görevinden istifa etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Ergani Belediyesi Meclis Başkanlığına dilekçe veren Ramazan Hekimoğlu şöyle dedi: 

"Bilindiği üzere Diyarbakır Valilik makamının 13.09.2016 tarihli ve 25109161-515.99-F.20967 sayılı olur’ları ile Ergani Belediyesi’nde daha önce görev yapan Aygün Taşkın’ın yerine Belediye Meclis üyesi olarak görevlendirildim. Ancak, şahsi işlerimin yoğunluğu nedeniyle Ergani Belediyesindeki Belediye Meclis üyeliğinden istifa ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim."

PKK, tehdit etmişti

KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan, kayyımlarla ilgili "AKP insanları kontra örgütlenmesi gibi kullanıyor. Gerillanın hedeflediği de kontra faaliyetleri içinde olanlardır. Bunlar siyasetçi değildir. Türk devletinin kuyrukçuluğunu yapıyorlar. Artık bundan sonra gerilla bu kişileri affetmeyecek. Halkımız bunu bilmelidir. AKP gölgesinde siyasetçi adı altındaki kontralara, faaliyet yürütenlere karşı eylemler devam edecek" demişti.

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