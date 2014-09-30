Diyarbakır'da kaymakamlığa bombalı saldırı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Ak Parti Sur İlçe Başkanlığı ile Sur Kaymakamlığı'nın bulunduğu binaya el yapımı bomba ve molotoflarla saldırı düzenledi.

Cihan'ın haberine göre, bombalar, binanın girişinde bulunan nöbetçi kulübesine ve bina kapısına isabet etti. Patlamanın şiddetiyle binanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve zırhlı araç yönlendirildi. Caddeyi trafiğe kapatan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

Polis ateş açtı

Bu sırada Ali Emiri Caddesi'nden geçmekte olan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip arabasında bulunan polisler patlama sesiyle birlikte panikledi. Bombanın atıldığı binaya 150 metre mesafedeki sokak girişinde bulunan polisler, saldırının kendilerine yapıldığını zannederek patlamanın geldiği yöne doğru ateş açtı.



Görgü tanıkları, polis memurunun paniklediğini ve bir şarjör mermiyi boşalttığını, şans eseri kurşunların bölgede bulunan vatandaşlara isabet etmediğini aktardı.