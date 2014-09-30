T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da kaymakamlığa bombalı saldırı

Diyarbakır Sur İlçe Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya el yapımı bomba atıldı.

30 Eylül 2014 02:25

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce Ak Parti Sur İlçe Başkanlığı ile Sur Kaymakamlığı'nın bulunduğu binaya el yapımı bomba ve molotoflarla saldırı düzenledi.

Cihan'ın haberine göre, bombalar, binanın girişinde bulunan nöbetçi kulübesine ve bina kapısına isabet etti. Patlamanın şiddetiyle binanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve zırhlı araç yönlendirildi. Caddeyi trafiğe kapatan polis, olay yerinde inceleme yaptı.

 

Polis ateş açtı

 

Bu sırada Ali Emiri Caddesi'nden geçmekte olan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip arabasında bulunan polisler patlama sesiyle birlikte panikledi. Bombanın atıldığı binaya 150 metre mesafedeki sokak girişinde bulunan polisler, saldırının kendilerine yapıldığını zannederek patlamanın geldiği yöne doğru ateş açtı.

Görgü tanıkları, polis memurunun paniklediğini ve bir şarjör mermiyi boşalttığını, şans eseri kurşunların bölgede bulunan vatandaşlara isabet etmediğini aktardı.

 

ETİKETLER

diyarbakırsurkaymakamlıkbombasaldırıakp

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24