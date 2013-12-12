Diyarbakır'da kayıp yakınları 'JİTEM merkezi'ne yürüdü

Diyarbakır'da, İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında JİTEM karargâhı olarak bilinen İçkale'deki binaya yürüyen kayıp yakınları ve insan hakları savunucuları, "Faili belli olan kayıpların bulunması için adalet saraylarındaki dosyalar, bir an önce açılıp sorumlular yargılansın" dedi.

Evrensel'in haberine göre Diyarbakır'da İnsan Hakları Haftası etkinlikleri kapsamında, kayıp yakınları, İHD Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır Barosu, MAZLUMDER Diyarbakır Şubesi ve TİHV tarafından, "Kayıplar bulunsun failler yargılansın, adalet yerini bulsun" sloganı ile Dağkapı Meydanı'ndan İçkale'de bulunan JİTEM Karargahı olarak bilinen binaya yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe, kayıp yakınlarının yanı sıra İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, MAZLUM-DER Diyarbakır Şube yöneticileri, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, Özgür Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Fahrettin Çelik ve KESK Diyarbakır Şubeler Platformu üyeleri katıldı. Yoğun kar ve onlarca sivil polis eşliğinde Dağkapı Meydanı'nda bir araya gelen yurttaşlar, "Barış! Kayıplar Bulunsun Failler Yargılansın Adalet Yerini Bulsun" pankartı açtı.

'Devletin adaleti bu binaydı'

Beyaz önlük giyen yurttaşlar, gözaltında kaybedilen ve "faili meçhul" cinayetlerde yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı. Kayıp yakınları faili meçhul cinayetlerde katledilen yakınlarının fotoğraflarını binanın duvarlarına ve bahçedeki ağaçların diplerine koydu. "JİTEM merkezi" olarak bilinen bina önünde bir araya gelen yurttaşlar adına konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, yüzlerce yurttaşın bu binaya girip bir daha çıkmadığına dikkat çekerek, "Devletin bir zamanlar adaleti ve savcılarının olduğu bir binanın önündeyiz. Bu bina da JİTEM'in merkezi olarak kullanıyordu. Devletin adaleti bu binadaydı. Faili belli olan kayıpların bulunması için adalet saraylarındaki dosyalar, bir an önce çıkarılıp failler yargılansın" dedi.

Türkiye'de adaletin işlemediğini ve son olarak Yüksekova'da 3 sivil yurttaşın yaşamını yitirdiğini hatırlatan Elçi, "Katliamcı kültür halen devam ediyor. Biz insan hakları savunucuları olarak, yetkililerin insan haklarına saygılı olmasını istiyoruz. Bölgede açılan faili meçhul davaların dosyalarının Ankara, Çorum, Çanakkale'ye gönderilmesini kınıyoruz" dedi.

Bu yılki İnsan Hakları Haftası etkinliklerini Roboski'de başlattıklarını belirten İHD Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici ise devletin faili meçhul cinayetlerde ismi geçen şahısları yargılayacağına onları vali, bakan olarak ödüllendirdiğini kaydetti. Bilici, "İnanıyoruz ki devlet isterse 24 saat içerisinde arşivlerini açarak bölgede yaşanılan katliamları açığa çıkarabilir. Yaşanılan vahşet ile devlet bir an önce yüz yüze gelmezse bu topraklarda adalet ve hukuk gerçekleşemez. Eğer bu bölgedeki insanlar ile yaşamak istiyorsanız 'faili meçhul' cinayetler bir an önce açığa çıkarılmalıdır" dedi. Konuşmaların ardından eylem sona erdi.