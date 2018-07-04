Diyarbakır'da kaybolan çocuğun İstanbul'da olduğu belirlendi

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde, kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi. Ailesinin, izletilen görüntülerde Yusuf'u teşhis ettiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde 1 Temmuz'da hayvanları otlatmaya götürdükten sonra kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir fırandan ekmek alırken görüldüğü iddia edilmişti.

Sosyal medya hesabında Yusuf Yılmaz ile ilgili yapılan paylaşımın altına İstanbul'dan bir kişi mesaj yazmış, Yusuf'u İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde gördüğünü ve aç olduğunu belirtmişti.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, Yusuf'u arama çalışmalarının sürdüğünü, diğer yandan jandarmanın İstanbul ile irtibata geçerek mobese ve güvenlik kamerası görüntülerini istediğini söylemişti.

Ailesi teşhis etti

DHA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1 Temmuz'dan beri kayıp olan ve aranan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın İstanbul'da olduğu ve ailesine izlettirilen kamera görütülerinde Yusuf'un teşhis edildiği öğrenildi.

Yusuf Yılmaz'ı (14) arama çalışmalarıyla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Yusuf'un ailesine teslim edilmesi için ilgili makamlarla koordine kurulduğu belirtilerek, şöyle denildi:



"Yusuf Yılmaz isimli çocuğun Diyarbakır ili Silvan ilçesi Çatakköprü Köyü mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda 1 Temmuz 2018 Pazar günü büyükbaş hayvanları otlatırken kaybolduğu hususunda ailesi tarafından yapılan müracaat üzerine, 4 gün süresince jandarma komando ve jandarma iç güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE görevlilerince bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri neticesinde, anılan çocuğun Batman sulama kanalına düşmediği yönünde bilgiler elde edilmiş, konu ile ilgili olarak ulusal düzeydeki basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki ticari işletmede çalışan duyarlı bir vatandaş tarafından AFAD'ın sosyal paylaşım sitesinde bahse konu çocuğun 3 Temmuz 2018 Salı günü Beylikdüzü-Beykent Minibüs durağında görüldüğü ve bir pastaneden yiyecek aldığı yönünde yazılı beyanda bulunulmuştur. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi mülki sınırları içerisindeki bahse konu ticari işletmenin kamera kayıtlarının kayıp müracaatında bulunan anne Fatma Yılmaz'a izlettirilmesi neticesinde, Yusuf Yılmaz'ın 3 Temmuz 2018 Salı günü saat 11.30 itibarıyla Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu anne teşhisi ile sabit olarak tespit edilmiştir. Kayıp çocuk Yusuf Yılmaz'ın Silvan ilçesi Çatakköprü köyü ve mücavir alanında aranması çalışmalarına son verilmiş olup, güvenlik güçlerince bulunmayı müteakip, ailesine teslim edilmesi hususunda ilgili makamlarla koordine kurulmuştur. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir."