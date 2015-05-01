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Diyarbakır’da karayoluna döşenmiş 150 kilo patlayıcı bulundu

Mutfak tüpü içinde döşenmiş 150 kiloluk TNT ile güçlendirilen patlayıcı imha edildi

01 Mayıs 2015 15:02

Diyarbakır'ın Lice İlçesi, Bingöl karayolu üzerinde patlayıcı kontrolü yapan güvenlik güçleri yola mutfak tüpü içinde döşenmiş 150 kiloluk TNT ile güçlendirilen patlayıcı bularak imha etti.

Diyarbakır Valiliği, Lice İlçesi 1'inci Jandarma Komando Alay Komutanlığı ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortaklaşa olarak Lice-Bingöl karayolu üzerinde bugün saat 06.00'dan itibaren mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) kontrolüne başlandığını açıkladı.

Açıklamada, şöyle denildi; “Mayın ve EYP kontrolü yapan ekipler tarafından aynı gün saat 07.45 sıralarında Kıralan ve Tuzla Mahalleleri arasında bulunan Diyarbakır-Bingöl karayolu ana yol üzerinde (37sfc3506960792) kablo bulunması üzerine bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınarak, saat 08.00'da kontrollü patlatma yapılmıştır. Patlamanın gerçekleştiği yerde patlayıcı madde ve olay yeri inceleme timi tarafından gerekli olay yeri incelemesinin yapıldığı, ilk tespitte, 12 kilogramlık mutfak tüpü ile güçlendirilmiş 150 kilogramlık TNT ile güçlendirilmiş amonyum nitrat patlayıcı madde olduğu, patlamanın gerçekleştiği yerde 4x8 metre çapında çukur oluştuğu, olay yerinde 2 metre kablo bulunmuştur. Patlatma sonrası yolda meydana gelen çukurun kapatılması ve yolun trafiğe açılması amacıyla karayolları ekipleri onarıma başlamıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir."  

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