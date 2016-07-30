Diyarbakır'da karakola saldırı; 4 asker yaralandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lılar, Tepe Jandarma Karakolu'na uzun namlulu silahlarla açtığı ateşte 2 asker yaralandı. Bölgede çıkan çatışmada, 2 asker daha yaralandı.



Lice ilçesi Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı'na saat 20.00 sıralarında bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 asker yaralanmıştı.



Saldırının ardından bölgede operasyon düzenlenmiş ve teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.



Yaklaşık 2 saat süren çatışmada 2 asker daha yaralandı. Helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Bölgedeki çatışma ise PKK'lıların hem araziden hem de gecenin karanlığından faydalanarak kaçmasıyla sona erdi.