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Diyarbakır'da karakola saldırı; 4 asker yaralandı

Yaralı askerler Diyarbakır Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı

30 Temmuz 2016 23:22

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lılar, Tepe Jandarma Karakolu'na uzun namlulu silahlarla açtığı ateşte 2 asker yaralandı. Bölgede çıkan çatışmada, 2 asker daha yaralandı.

Lice ilçesi Tepe Jandarma Karakol Komutanlığı'na saat 20.00 sıralarında bir grup tarafından uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede operasyon düzenlenmiş ve teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşanmıştı.

Yaklaşık 2 saat süren çatışmada 2 asker daha yaralandı. Helikopterle Diyarbakır Asker Hastanesi'ne getirilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgedeki çatışma ise PKK'lıların hem araziden hem de gecenin karanlığından faydalanarak kaçmasıyla sona erdi.

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