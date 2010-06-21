Diyarbakır'da karakola saldırı: 1 şehit

T24 - Silvan ilçesindeki Bağdere Jandarma Karakoluna terör örgütü PKK üyelerince açılan taciz ateşi sonrası çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 terörist ölü ele geçirildi.



Çatışmada Mardin Midyatlı Jandarma Onbaşı Salih Albayrak (21) şehit oldu. Jandarma Astsubay Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak ile er Muhammed Davut hafif yaralandı. Yaralı astsubay ile er Diyarbakır Asker Hastanesi'nde, yoldan otomobille geçerken el ve ayaklarından yaralanan 2 vatandaş da Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Diyarbakır Valililiği'nden yapılan açıklamada, Diyarbakır-Silvan Karayolu'nun 75. kilometresinde bulunan Bağdere Karakolu'na gri renkli bir otomobille yaklaşan teröristlerin, karakolun önünde nöbet tutan Jandarma Onbaşı, Salih Albayrak'ın dur ihtarına uymadığı ve askerlerle teröristler arasında çatışma yaşandığı belirtildi. Çatışmada bir askerin şehit olduğu, bir astsubay ve bir er ile yoldan geçen 2 vatandaşın yaralandığı, 5 teröristin ise silahlarıyla billikte ölü ele geçirildiği bildirildi.



Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak ile İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Eyüp Şeker, yaralıları hastanede ziylaret ettikten sonra olay yerine giderek incelemede bulundu. Çatışmaların yaşandığı bölgeye Silvan, Hazro ve Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan komando ve özel harekat timleri sevk edildi.





