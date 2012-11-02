T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da karakola saldırı: 1 asker şehit, 6 asker yaralı!

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak: Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

02 Kasım 2012 20:19

 

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Duru Jandarma Karakolu, Narlı Üs Bölgesi'ne PKK'lılarca düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.
 
Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yaptığı açıklamada, Diyarbakır-Bingöl karayolu Hani yol ayrımında bulunan Duru Jandarma Karakolu'nun Narlı Üs Bölgesi'ne PKK mensuplarınca roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiğini ve üs bölgesine sızma girişiminde bulunulduğunu söyledi.
 
Güvenlik güçlerince karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ifade eden Toprak, şunları kaydetti: Çatışma ile birlikte hemen bölgeye havadan ve karadan destek birlikleri intikal ettirildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1 askerimiz şehit olurken, 6 askerimiz de yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle Diyarbakır'daki hastanelere getirildi. Çatışmada, üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerden biri üs bölgesine yakın bölgede biri de biraz daha uzakta ölü olarak ele geçirildi. Ölen teröristlerin sayısında artış olabilir. Bölgede havadan ve karadan operasyonlar sürüyor.

ETİKETLER

askerpkktskdiyarbakır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24