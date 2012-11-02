Diyarbakır'da karakola saldırı: 1 asker şehit, 6 asker yaralı!

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Duru Jandarma Karakolu, Narlı Üs Bölgesi'ne PKK'lılarca düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, yaptığı açıklamada, Diyarbakır-Bingöl karayolu Hani yol ayrımında bulunan Duru Jandarma Karakolu'nun Narlı Üs Bölgesi'ne PKK mensuplarınca roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendiğini ve üs bölgesine sızma girişiminde bulunulduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerince karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmanın yaklaşık 2 saat sürdüğünü ifade eden Toprak, şunları kaydetti: Çatışma ile birlikte hemen bölgeye havadan ve karadan destek birlikleri intikal ettirildi. Çatışmada ilk belirlemelere göre 1 askerimiz şehit olurken, 6 askerimiz de yaralandı. Yaralılar, helikopterlerle Diyarbakır'daki hastanelere getirildi. Çatışmada, üs bölgesine sızma girişiminde bulunan teröristlerden biri üs bölgesine yakın bölgede biri de biraz daha uzakta ölü olarak ele geçirildi. Ölen teröristlerin sayısında artış olabilir. Bölgede havadan ve karadan operasyonlar sürüyor.