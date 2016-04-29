T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da kara çarşafla soygun yapan çeteye operasyon!

2 şüpheli yakalanırken, 1 şüphelinin arandığı belirtildi

29 Nisan 2016 14:55

Diyarbakır'da kara çarşaf giyerek, kuyumcu soymaya çalışan 2 erkek şüpheli yakalandı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan operasyonlarla çetenin 2 elemanının yakalandığı ve 1 şüphenin firari olduğu belirtildi. Operasyonlarda ayrıca tabanca, pompalı tüfek, 43 adet fişek, esrar, eroin, ve çalıntı eşyaların ele geçirildiği ifade edildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır Valiliği'nin yaptığı açıklamada, kuyumcu ve petrol istasyonlarında silahlı soygun yapanlarla yönelik 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, iki kişinin yakalandığı belirtilerek, "Diyarbakır il merkezinde meydana gelen silahlı soygun olaylarının aydınlatılması ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Nisan 2016 tarihinde 6 ayrı adrese operasyon düzenlemiştir. Operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek, 35 gr esrar maddesi, 0,85 gr eroin maddesi, 22 adet çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu, 2 adet çalıntı olduğu değerlendirilen tablet bilgisayar, 1 adet çalıntı olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar ele geçirilmiştir. Yapılan operasyon ile 3 petrol istasyonu ve 1 kuyumcuya yönelik olarak meydana gelen 4 ayrı nitelikli yağma silahlı soygun suçu aydınlatılmış olup, bahse konu suçları işleyen 3 şahıs tespit edilmiştir. Şahıslardan 2’si yakalanmış, haklarında adli işlem tesis edilmiş ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Firari olan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" dendi.

 

Soygun girişimi güvenlik kamerasında

 

Kara çarşaf giyen 2 erkeğin bir kuyumcuya girerek silahlı soygun yapma girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kara çarşaflı ve kollarında kadın çantalarıyla kuyumcuya giren iki şüphelinin silah çektikleri ve kuyumcunun karşı koyması üzerine soyguncuların kaçtığı görülüyor.

Diyarbakır'da kara çarşaf giyen soyguncular kuyumcuyu soymaya çalıştı

ETİKETLER

diyarbakırkara çarşafsoygunkuyumcuoperasyon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24