Diyarbakır'da kara çarşafla soygun yapan çeteye operasyon!

Diyarbakır'da kara çarşaf giyerek, kuyumcu soymaya çalışan 2 erkek şüpheli yakalandı. Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yapılan operasyonlarla çetenin 2 elemanının yakalandığı ve 1 şüphenin firari olduğu belirtildi. Operasyonlarda ayrıca tabanca, pompalı tüfek, 43 adet fişek, esrar, eroin, ve çalıntı eşyaların ele geçirildiği ifade edildi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Diyarbakır Valiliği'nin yaptığı açıklamada, kuyumcu ve petrol istasyonlarında silahlı soygun yapanlarla yönelik 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, iki kişinin yakalandığı belirtilerek, "Diyarbakır il merkezinde meydana gelen silahlı soygun olaylarının aydınlatılması ve çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 27 Nisan 2016 tarihinde 6 ayrı adrese operasyon düzenlemiştir. Operasyonda yapılan aramalarda, 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 43 adet fişek, 35 gr esrar maddesi, 0,85 gr eroin maddesi, 22 adet çalıntı olduğu değerlendirilen cep telefonu, 2 adet çalıntı olduğu değerlendirilen tablet bilgisayar, 1 adet çalıntı olduğu değerlendirilen dizüstü bilgisayar ele geçirilmiştir. Yapılan operasyon ile 3 petrol istasyonu ve 1 kuyumcuya yönelik olarak meydana gelen 4 ayrı nitelikli yağma silahlı soygun suçu aydınlatılmış olup, bahse konu suçları işleyen 3 şahıs tespit edilmiştir. Şahıslardan 2’si yakalanmış, haklarında adli işlem tesis edilmiş ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Firari olan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" dendi.

Soygun girişimi güvenlik kamerasında

Kara çarşaf giyen 2 erkeğin bir kuyumcuya girerek silahlı soygun yapma girişimi, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kara çarşaflı ve kollarında kadın çantalarıyla kuyumcuya giren iki şüphelinin silah çektikleri ve kuyumcunun karşı koyması üzerine soyguncuların kaçtığı görülüyor.

Diyarbakır'da kara çarşaf giyen soyguncular kuyumcuyu soymaya çalıştı