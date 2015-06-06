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Diyarbakır'da kahvehaneye saldırı: 3 yaralı

Saldırı sonrasında hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

06 Haziran 2015 23:52

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan bir kahvehaneye silahla ateş açılması sonucu üç kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Dicle Haber Ajansı'nın aktardığı habere göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Fayansçılar Fırat Okey Salonu'na, Polis Okulu istikametinden doğru seyir halinde olan, plakası alınamayan sarı renkli doblo marka bir araçtan silahlı saldırı gerçekleştirildi. 

Açılan ateşte, kahvenin önünde bulunan İslam Aslan (65), oğlu Mustafa Aslan (25) ve beraber oturdukları soy ismi öğrenilemeyen Mustafa isimli üç kişi bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 

Saldırı esnasında kahvede olan görgü tanıkları, saldırının 19:24 sularında gerçekleştiğini, sarı renkli doblo marka aracın saldırıdan sonra Polis Okulu istikametine doğru kaçtığını anlattı. Olay yerinde saldırının izleri bulunurken, camları kırılmış durumda olan kahvenin önünde kan izleri görülüyor. Olay yeri inceleme ekipleri saldırı yerinde inceleme yaparken, kıraathanenin önüne ise güvenlik şeridi çekildi. 

 

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