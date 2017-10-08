T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da kadın doğum ve çocuk hastanesinde yangın

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

08 Ekim 2017 21:18

Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın Doğum ve Çocukları Hastanes'nde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağlar ilçesi Şanlıurfa karayolu üzerindeki hastanenin 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla binanın bazı bölümleri duman altında kaldı.

Zamanında müdahaleyle yangını söndüren itfaiye ekipleri, dumandan etkilenmemeleri için binadaki hasta, hasta yakınları ile personeli tahliye ediyor.

Bazı hastalar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere naklediliyor.

ETİKETLER

Diyarbakırçocuk hastanesiyangın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24