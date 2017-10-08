Diyarbakır'da kadın doğum ve çocuk hastanesinde yangın

Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın Doğum ve Çocukları Hastanes'nde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağlar ilçesi Şanlıurfa karayolu üzerindeki hastanenin 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla binanın bazı bölümleri duman altında kaldı.



Zamanında müdahaleyle yangını söndüren itfaiye ekipleri, dumandan etkilenmemeleri için binadaki hasta, hasta yakınları ile personeli tahliye ediyor.



Bazı hastalar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere naklediliyor.