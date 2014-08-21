Diyarbakır'da jandarma ve emniyete roketatarlı saldırı

Diyarbakır’ın Kocaköy İlçesi’nde akşam saatlerinde bir grup PKK’lı ilçe merkezinde bulunan İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ve yanlarında bulunan polis ve asker lojmanlarına roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre, güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle bir süre çatışma yaşandı. Yoğun ateş altında kalan PKK’lıların karanlıktan yararlanarak kaçtığı belirtildi.



Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Saldırının ardından ilçede geniş güvenlik önlemleri alındı.



Kaçan PKK’lıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.













Öte yandan Tunceli'de de kalekol inşaatını saldırı düzenlendi.