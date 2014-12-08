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Diyarbakır'da jandarma karakoluna giren bir kişi vuruldu!

Diyarbakır Lice'de jandarma karakolu duvarını aşan bir kişi nöbetçi asker tarafından vurularak yaralandı

08 Aralık 2014 16:18

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Abalı Jandarma Karakolu’nu çevreleyen tel örgüleri geçerek karakol alanına giren 28 yaşındaki Reşit Kırp nöbetçi asker tarafından vurularak yaralandı.

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde Bingöl Karayolu üzerinde bulunan Abalı Jandarma Karakolu alanına tel örgüleri geçerek giren Reşit Kırp, askerler tarafından fark edilince yapılan uyarının ardından ateş açıldı.

Canan Altıntaş'ın DHA'daki haberine göre, bugün saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, mevzide nöbet tutan bir askerin açtığı ateşle ağır yaralanan Lice’nin Abalı Köyü nüfusuna kayıtlı Reşit Kırp, olay yerine çağrılan ambulansla Diyarbakır Gazi Yaşargil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumunun ciddi olduğu öğrenilen Kırp’ın vurulmasıyla ilgili jandarmanın geniş çaplı soruşturması sürüyor. 

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