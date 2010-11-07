-DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ GÖSTERİLER DİYARBAKIR (A.A) - 11.07.2010 - Diyarbakır'da çeşitli semtlerde izinsiz gösteri düzenleyerek, taşlı saldırı düzenleyen gruplara polis müdahale ediyor. Bağlar ve Yenişehir ilçelerinin çeşitli semtlerinde çoğunluğunu çocukların oluşturduğu gruplar, yola barikat kurup, terör örgütü PKK lehinde slogan attı. Polis, hoparlör aracılığıyla gösteriye katılan çocukların evlerine dönmesi için sık sık anons yaptı. Polisin ''Dağılın'' ikazına taş ve hava fişekli saldırıyla karşılık verilmesi üzerine güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli su ile gruplara müdahalede bulundu. Göstericilerinden 10 kişi gözaltına alındı. Yer yer toplanan gruplar gösterilerini sürdürüyor.