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Diyarbakır'da izinsiz gösteri DİYARBAKIR (A.A)

30 Aralık 2011 17:18

-Diyarbakır'da izinsiz gösteri DİYARBAKIR (A.A) - 30.12.2011 - Diyarbakır'da, Irak sınırında meydana gelen olayı bahane ederek, izinsiz gösteri düzenleyen gruba polis müdahale ederek dağıttı. Bağlar ilçesi Batıkent kavşağında toplanan aralarında ve aralarında BDP Diyarbakır Milletvekilleri Altan Tan ve Nursel Aydoğan'ın da bulunduğu bir grup, Hatboyu Caddesine kadar yürüdü. Burada grup adına açıklamada yapan BDP Milletvekili Tan, sınırdaki olayla ilgili bir tepki ortaya koymak istediklerini belirterek, her şeye rağmen barış ve çözüm istediklerini ifade etti. Yaşananların Türkiye'de gerçek bir demokrasi olamamasından kaynaklandığını savunan Tan, ''Bugün bu büyük taziyeye yaraşır şekilde hiçbir olumsuz davranış göstermeden bütün şehitlerimize 'Allah rahmet etsin' diyerek, duamızı okuyup buradan ayrılacağız'' dedi. Konuşmaların ardından dağılan gruptan bazı kişiler yakında bulunan AK Parti İl Başkanlığı, kamu binaları ve bazı iş yerlerine taşla saldırdı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı ve tazyikli su ile gruba müdahale ederek dağıttı.  Göstericilerin attığı taşlar nedeniyle birçok kamu binası ve iş yerlerinin camları kırıldı.

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