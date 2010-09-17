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DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ GÖSTERİ  DİYARBAKIR (A.A)

17 Eylül 2010 21:35

-DİYARBAKIR'DA İZİNSİZ GÖSTERİ  DİYARBAKIR (A.A) - 17.09.2010 - Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti. Diyarbakır'da, Hakkari'de meydana gelen olayları protesto etmek amacıyla 5 Nisan Mahallesi Lezgin Avcı Caddesinde toplanan grup, Koşuyoluna kadar yürüyerek, burada basın açıklaması yapmak istedi. Polisin yürüyüşe izin vermemesi üzerine, BDP Bağlar İlçe Başkanı Mahmut Büyükbayram, burada hazırlanan basın açıklamasını okuduktan sonra grup dağılmaya başladı. Grup dağılmaya başladığı sırada, gruptan bazıları polise taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle saldırdı. Polisin tazyikli su ve biber gazıyla müdahale ettiği grup, ara sokaklara kaçarak barikat kurdu, yolu trafiğe kapattı.

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