-DİYARBAKIR'DA İNTERNET ÜZERİNDEN GÖRÜŞME YAPILMAMIŞ DİYARBAKIR (A.A) - 08.01.2011 - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Durdu Kavak, ''Hizbullah davası tutuklusu iki kişinin internet üzerinden cezaevinden görüntülü sohbet'' ettikleri iddiaları üzerine, ''Başlatılan idari soruşturmada, internet üzerinden herhangi bir görüşmenin yapılmadığı anlaşılmıştır'' ifadesini kullandı. Başsavcı Kavak, bugün bir gazetede yayımlanan ''Cezaevinden görüntülü sohbet'' başlıklı haber üzerine yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için açıklamaya gerek görüldüğünü bildirdi. Anayasa'nın 42. maddesinde düzenlenen ''hiç kimsenin eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamayacağı'' hükmü ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun uyarınca cezaevlerinde eğitim ve iyileştirme programlarının uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Bütün hükümlü ve tutuklular işledikleri suçlara ve kimliklerine bakılmaksızın bu programlardan eşit bir şekilde yararlandırılmaktadır. Bu kapsamda hükümlü ve tutuklular diğer eğitim programlarının yanı sıra internet yoluyla uzaktan öğrenim programlarına da katılabilmektedir. Bu eğitim programları kapsamında Türkiye genelinde diğer cezaevlerinde olduğu gibi Diyarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da hükümlü ve tutuklulara uzaktan eğitim imkanı sağlanmaktadır. Gazete haberinde adı geçen tutukluların da uzaktan eğitim programı kapsamında bilgisayar odasındaki bilgisayarları kullanarak kayıt yaptırdıkları okulların internet sitelerinden yararlanmaları sağlanmıştır. Ancak cezaevi yönetimi tarafından 7 Haziran 2010 tarihinde yapılan incelemede, bu kişilerin okullara ait internet siteleri üzerinden link verilen bazı başka sitelere de girdiklerine ilişkin bulgular tespit edilmiştir. Bunun üzerine idari soruşturma başlatılıp inceleme derinleştirilerek bu şahısların internet üzerinden görüşme yapıp yapmadıkları araştırılmış ancak herhangi bir görüşmenin yapılmadığı anlaşılmıştır.'' Açıklamada ayrıca, ''suç unsuru tespit edilememekle birlikte cezaevi kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle söz konusu tutuklular hakkında disiplin cezasının uygulandığı'' kaydedildi.