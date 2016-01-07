Diyarbakır'da infaz; yol kenarında iki kişinin cesedi bulundu!

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde karayolu kenarında 2 erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekibi, cinayetle ilgili araştırma başlattı.

Radikal'in habere göre, Çınar-Diyarbakır karayolunun 9. kilometresinde bir tekstil fabrikasının yan tarafındaki tali yolda 2 ceset gören vatandaşlar, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kimlikleri Engin Şahinli (35) ve Galip Gezginci (50) olarak belirlenen bu kişilerden birinin başından, diğerinin göğsünden vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Cesetler otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İki kişinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Facebook'u hacklenmiş

Öte yandan ölü halde bulunanlardan Engin Şahinli'nin Facebook sayfasının 2013 yılında hacklenmesi dikkat çekti.

Sayfanın hacklendiğine dair, Şahinli'nin Facebook duvarında yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçik Hack TİM hacked! Vatana ihanet, kendi namusuna şerefine ihanettir. Kendi şerefine ihanet edenin sonu yakındır! Biz size sanaldn cezanızı veriyoruz, Mehmetçiğimiz reelde veriyor. Yüce rabbimiz ise ahirette verecektir!