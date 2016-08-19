Diyarbakır'da imamın 'PKK' aleyhine hutbesine tepki veren şahısa, cemaatten saldırı

Diyarbakır’da tarihi Ulucami’de bir kişi, imamın PKK aleyhine hutbe vermesine tepki gösterince ortalık karıştı. Cemaatin darp ettiği şahıs, polisin tazyikli su ile müdahale etmesiyle linç edilmekten kurtarıldı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Sur ilçesindeki tarihi Ulucami’de cuma namazı sırasında meydana geldi. Cami imamı Said Yaz, verdiği hutbede terör örgütü PKK’nın son zamanlarda yaptığı saldırılara dikkat çekti. Yaz’ın, “Çocuğu öldüreni Allah kahretsin, kadını öldüreni Allah kahretsin, araçları patlatanlara Allah lanet etsin. Bu mudur Müslümanlık? Senin anan da oradan geçebilir, senin amcan da oradan geçebilir hey zalim” sözlerine camide bulunan bir şahıs tepki gösterdi. Cemaatten bir grubun ise söz konusu şahsa tepki göstermesiyle ortalık bir anda karıştı.

Bir grup tarafından etrafı sarılan şahıs darp edilirken, devreye polis girdi. Şahıs, polisin tazyikli su ile müdahale etmesiyle linç edilmekten kurtarıldı.