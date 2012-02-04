Diyarbakır'da ilk gözlem: Kafatasları 50 yıllık

T24 - Adli Tıp Kurumu Diyarbakır'daki kazılarda bulunan ve 90'lı yıllardaki faili meçhullere ait olduğu düşünülen kemikleri inceleme başladı. İlk izlenimlere göre kemikler en az 50 yıllık. Kilidi 'iki diş' çözecek...



Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'ün haberine göre, Diyarrbakır İçkale'deki restorasyon çalışmaları sırasında bulunan kafatasları ve kemiklere ilişkin Adli Tıp Kurumu çalışma yürütüyor. Adli Tıp uzmanlarının ilk izlenimi kemiklerin 'mezarlık kemiği' olduğu yönünde. En az 50 yıllık oldukları değerlendiriliyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İçkale'de, 90'lı yıllarda JİTEM'in kullandığı eski cezaevinde yapılan restorasyon çalışması sırasında kemiklere ulaşılmıştı. 12 Ocak'ta yaşanan bu çarpıcı gelişme üzerine faili meçhul cinayetleri araştıran Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı olaya el koymuştu. Kazı çalışması genişletildi, kazdıkça kemik, kafatası sayısı arttı. 90'ların faili meçhul kurbanlarına ait olduğu düşünülen kemikler numaralandırılarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Geçen pazartesi günü 36 torba halinde kuruma ulaşan kemikler incelenmek üzere Morg İhtisas Dairesi'ndeki 'Kemik ve Diş İnceleme Şubesi'ne teslim edildi. Şu ana kadar 16 torba kemik temizlendi, fırçalanıp yıkandıktan sonra tasnif edildi. Kemiklerin torbalarda karışık olduğu öğrenildi. Diğer torbaların açılmasından sonra çalışmalara başlanacak.

İnsan ait, giysi yok



Kemik ve Diş İnceleme Şubesi'nde görevli uzmanların şu ana kadar yaptıkları ön incelemelere göre kemikler en az 50 yıllık. 'Mezar kemiği' olarak nitelendirilen kemikler insana ait. Torbalardan şu ana kadar hayvana ait bir kemik çıkmadı. Bazıların çürümeye yüz tuttuğu, herhangi bir giysi parçası bulunmadığı öğrenildi.

Bütün kafatası çıkmadı



Bir Adli Tıp uzmanı kemiklerle ilgili şunları söyledi:



'Şu ana kadar incelenen kemiklerin tamamına yakını eski yıllara ait. En az 50 yıllık. Yeni kemikle eskisini hemen ayırt edebiliyoruz. Bu kemikler çok eski. İnsanlara ait oldukları kesin. Kemiklerin karışık çıkması da bu alanda çıkan kemiklerin mezarlık kemiği olduğunu gösteriyor. Normalde bir insanın vücut kemikleri bütün olarak çıkar. Kafatası, kemikleri aynı yerde olur. Buradaki kazılarda kemikler birbirine girmiş durumda. 'Yani 23-30 kafatası çıktı' açıklaması son derece yanlış. Şu ana kadar açılan torbalarda bir tane bütün olarak kafatası çıkmadı. Kafatasları parçalanmış olarak ayrı ayrı torbalardan çıkıyor' diye konuştu.

Dişleriden DNA aranıyor



Aramalarda bulunan iki diş ise uzmanları heyecanlardırdı. Dişler üzerinde DNA çalışmasına başlandı. Adli Tıp uzmanları kemiklerin çok eski olması nedeniyle DNA'larının çıkarılmasının zor olduğunu ama tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Kayıp yakınlarından ise bugüne kadar DNA için herhangi bir örnek alınmadığı öğrenildi. Kemiklerin DNA incelemesi yapıldıktan sonra gerek görülürse kayıp yakınlarından kan ve tükürük örneği alınacak ve DNA'larla karşılaştırılacak. Adli Tıp Kurumu'nun bir hafta içerisinde ilk raporunu hazırlayacağı belirtiliyor.

1880'den beri cezaevi



Cezaevi, Adliye Sarayı bulunan bölgenin tarihi 5 bin yıl öncesine dayanıyor. İç Kale'de kemiklerin bulunduğu alan Artuklu döneminde han, 1880 yılından sonra ise cezaevi olarak kullanıldı. 1990'lı yıllarda bu bölgede JİTEM Grup Komutanlığı bulunuyordu. Bölge 2004'te koruma altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ tarafından yapılan imzalanan protokolle bölgenin açık hava müzesine dönüştürülüp turizme kazandırılması kararlaştırıldı. Bu yönde restorasyon çalışması yapılırken kemikler bulundu.



