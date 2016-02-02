Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Bağlar ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Radikal’in haberine göre Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü merkez hizmet binasına uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Güvelik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine çıkan kısa süreli çatışmanın ardından saldırganlar kaçtı.

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasına çalışılıyor.