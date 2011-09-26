-Diyarbakır'da iki öğrenci servisi çarpıştı DİYARBAKIR (A.A) - 26.09.2011 - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki öğrenci servisinin çarpışması sonucu 14 öğrenci yaralandı. Alınan bilgiye göre, okullara öğrenci taşıyan, sürücüleri ve ve plakaları açıklanmayan iki servis aracı, Musa Anter Caddesi'nde çarpıştı. Servis araçlarında bulunan 14 öğrenci hafif yaralandı. Yaralanan öğrencilerden 3'ünün tedavisi kaza yerinde yapıldı. Diğer 11 öğrenci, Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.