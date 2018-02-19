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Diyarbakır'da iki kişi yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı

Yaralanan çocuklar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

19 Şubat 2018 21:10

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki kişi, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Merkez Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağının devam ettiği Süleyman Nafiz Mahallesi'ndeki Süleyman Nazif İlkokulu'nun arka bölümünde, bugün saat 17.00 sıralarında bir patlama meydana geldi.

Patlamada, 17 ve 20 yaşlarında olduğu öğrenilen 2 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye gönderilen ambulanslar ile devlet hastanesine kaldırıldı.

Patlamanın, yasaklı bölgeye kaçak olarak girip fotoğraf çeken 2 kişinin yerde buldukları cismi tekmelemesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

 

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