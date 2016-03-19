Diyarbakır'da iki kişi AVM'ye uzun namlulu silahlarla girdi

Diyarbakır’da 2 şahsın silahla AVM’ye girmesi paniğe neden oldu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

Olayın ilk dakikalarında PKK terör örgütü tarafından yapıldığı sanıldı. Ancak olayın aslı ilerleyen dakikalarda ortaya çıktı. Yaşananların terör eylemi olmadığı, alacak verecek davasından dolayı silahlı kişilerin AVM’deki bir işyerine girdiği öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, Diyarbakır’da 2 şahıs, bir AVM’ye ellerinde uzun namlulu silahlarla girdi. AVM’de panik yaşanırken, olay yerine gelen güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.