Diyarbakır'da iki belediye başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ve Yenişehir belediyelerinin eş başkanları Mehmet Ali Aydın ve Selim Kurbanoğlu bu sabah evlerine yapılan operasyonlarla gözaltına alındılar.

Diyarbakır Valiliği bir süre önce aralarında Yenişehir ve Kayapınar'ın da olduğu 12 ilçe belediyesinin yetkisini kaymakamlıkların iznine bağladığını duyurmuştu.

Yenişehir'in diğer eş başkanı Ülkü Baytaş'ın da evine baskın yapıldığı öğrenildi. Baytaş'ın sağlık sorunlarından dolayı tedavi görmek üzere şehir dışında olduğu belirtildi.

Diyarbakır'da, belediyelerine kayyum atanmayan ama özel bir kararla yetkileri kaymakamlıklara bağlanan ilçe ve merkez ilçeler şunlar:

Merkez Yenişehir, Kayapınar, Bağlar, Lice, Kulp, Çınar, Ergani, Dicle, Kocaköy, Hazro ve Bismil belediyeleri.

Bu sabah gözaltına alınan Mehmet Ali Aydın ve yetkisi ellerinden alınan diğer 11 ilçenin belediye başkanları, kararı protesto etmek üzere 30 Kasım'da Kayapınar Belediyesi önünde bir basın açıklaması yapmıştı.

Aydın açıklamasında olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında Valilik genelgesi ile Diyarbakır'ın 12 ilçe belediyesinin tüm belediyecilik faaliyetlerinin yürütülmesi işlemlerinin ilçe kaymakamlıklarının onay şartına bağlandığını belirtmiş ve AKP'nin Çermik, Çüngüş belediyelerinin bunun dışında tutulduğunu söylemişti.

"İki AKP'li ilçe belediyesinin bu kararının dışında tutulması, partizanlığın ve demokrasi dışılığın ibret verici bir uygulamasına tanıklık etmemizi sağlamıştır" diyen Aydın, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ve Uluslararası Demokratik Yerel Yönetimler Standartları'nı hatırlatmıştı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) yönetimindeki belediyelere kayyum atanmasına da tepki gösteren belediye başkanları, belediye binalarının da karakola dönüştürüldüğünü savunmuştu.

"Milyonlarca oy ile ortaya koydukları iradeleri yok sayılmış, temsilcilerinin yetkileri atanmış kaymakamlara devredilerek ülkemiz demokrasi tarihine AKP iktidarının uygulamaları kara bir leke olarak geçmiştir" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne 1 Kasım'da, Sur ve Silvan belediyelerine de 11 Eylül'de kayyum atanmıştı.