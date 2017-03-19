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Diyarbakır'da iki ayrı noktada çatışma; 2 asker şehit!

Çatışmada bir uzman çavuş ve bir yüzbaşı şehit oldu

19 Mart 2017 22:04

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında iki ayrı noktada PKK’lılarla çıkan çatışmada iki asker şehit oldu.

Diyarbakır’ın Lice ile Bingöl’ün Genç ilçesi arasındaki kırsal bölgenin iki ayrı noktasında bugün güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada yaralanan yüzbaşı şehit ve bir asker daha şehit oldu.

Kimlikleri belli oldu

Çatışmada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede hastanede şehit düzen 2 askerin kimliği belli oldu. Saldırı sonucu, Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan ve Jandarma Uzman Çavuş Zinnur Ezim’in acı haberi ailelerine ulaştı.

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