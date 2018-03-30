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Diyarbakır'da ihaleye fesat operasyonu: 10 gözaltı

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen, aralarında iş insanlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi

30 Mart 2018 14:54

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, ihaleye fesat karıştırdıkları iddia edilen, aralarında iş insanlarının da bulunduğu şüphelilere yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 35 kişinin yakalanma çalışması devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri başta Diyarbakır olmak üzere farklı illerde düzenlenen güvenlik, yemek, temizlik gibi ihalelere fesat karıştıran kişilerin tespiti yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucu Diyarbakır polisi 4 ilde şüpheli 45 kişiyi yakalamak üzere operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, aralarında iş adamları, mütahitlerin de bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Polisin, \'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, bu örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde ihaleye fesat karıştırmak\' suçlarına yönelik düzenlediği operasyon devam ederken, diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

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