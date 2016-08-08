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Diyarbakır’da İHA ve drone uçuşu yasaklandı

Uçurulanlara ceza kesileceği belirtildi

08 Ağustos 2016 21:23

Diyarbakır il sınırları içinde valilik tarafından İHA ve drone ile motorlu çok hafif hava araçlarının uçuşu güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada terörle mücadele açısından kentin taşıdığı hassasiyet gereği, sivil insansız hava araçları (İHA veya drone) ve motorlu çok hafif hava araçları ile uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf ve film çekilmesinin uygun olmadığı belirtildi. Sivil uçuşların yanı sıra il sınırları içerisinde alçak irtifada uçuş yapan çok sayıda helikopter trafiğinin bulunduğu belirtilen açıklamda "Kuralların ihlali halinde ve bu araçların radarda da görülmeme ihtimali karşısında telafisi olmayan durumların vuku bulabileceği değerlendirildiğinden; Diyarbakır sınırları sivil insansız hava araçları ve motorlu çok hafif hava araçlarının uçuşuna yasaklı bölge ilan edilmiştir" denildi.

Valilik söz konusu hava araçlarıyla izin alınmadan uçuş gerçekleştirilen kişilerin kolluk birimlerince tespiti halinde ceza kesileceğini bildirdi.

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