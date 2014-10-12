'Diyarbakır'da içme suyuna zehir katıldı' iddiasına Kışanak'tan cevap

Diyarbakır’da kentin içme suyu şebekesine zehir katıldığı ve çok sayıda çok sayıda kişinin hastanelere kaldırıldığına dair yayılan söylentiler üzerine açıklama yapan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, bunların provokasyon olduğunu söyledi.

Diyarbakır’da dün gece halk arasında kentin şebeke suyuna zehir karıştırıldığı ve çok sayıda kişinin hastanelere gidederek tedavi gördüğü yönünde iddialar yayıldı. Kentte tedirginlik yapan iddialar üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak, belediyenin internet sitesinden gece yarısı yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu açıkladı. Kışanak, bu tür asılsız dedikodularla halkta korku ve panik yaratılmak istendiğini, son zamanlarda olaylar nedeniyle her türlü provakasyonun görülebileceğini belirterek, şöyle dedi:

"Halkımız müsterih olsun. Bu tür zamanlarda ortaya çıkan felaket tellallarına kulak asmasın. Provakosyona geçit vermesin. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne ve DİSKİ Genel Müdürlüğümüze güvensin, yeter."

Diyarbakır’ın sadece Türkiye’nin değil dünyanın suyunu musluğundan içen ender kentlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Gültan Kışanak, şöyle devam etti:

"Kentimiz Diyarbakır, DİSKİ Genel Müdürlüğümüzün başarılı çalışmaları sayesinde modern içme suyu arıtma tesisine ve Avrupa Birliği’nden akredite olmuş donanımlı Su Kontrol Laboratuvarı’na sahiptir. Günlük, haftalık ve aylık su analizlerinin yapıldığı laboratuvarımız çalışmalarını İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri ile paralel yürütmektedir. Dolayısıyla içme suyumuzda bırakın zehri, insan sağlığını tehdit edecek hiçbir zararlı maddeye rastlayamazsınız. Kaldı ki şebeke suyunda zehir olabilmesi için şu an için hastanelerimizde yüzlerce hatta binlerce vakanın olması gerekmektedir. Ancak gördüğümüz kadarıyla böyle bir vaka da söz konusu değildir. Bugüne dek kentimizde benzeri bir olay yaşanmadığı gibi bundan sonra da yaşanması mümkün değildir. Her zaman ki gibi sularınızı, musluklarınızdan, gönül rahatlığı ile içiniz."

Kışanak,Diyarbakır’da fısıltı gazetesi ile hızla yayılan bu türden dedikodulara itibar edilmemesini de isterken, "Her zaman ki gibi sularınızı, musluklarınızdan, gönül rahatlığı ile içiniz" dedi.