Diyarbakır'da her 10 kadından 4’ü şiddet görüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Diyarbakır Bölge Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, Diyarbakır’ın kadın istatistiklerini açıkladı. Verilere göre kadınların ortalama evlenme yaşı Türkiye geneli 23,9 iken, Diyarbakır'da ise 23,3 olarak tespit edildi. Diyarbakır’da okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 4,5 kat fazla olduğunu tespit eden TÜİK’e göre her 10 kadından 4’ü şiddete maruz kalıyor.

TÜİK’in Diyarbakır’daki kadınlara ilişkin verileri dikkat çekici. Tespitlere göre Diyarbakır nüfusunun yüzde 49,7’sini kadın nüfus oluşturdu. Diyarbakır nüfusunun (1 milyon 654 bin 196 kişi) yüzde 50,3'ünü erkekler (834 bin 354 kişi) ve yüzde 49,7’sini kadınlar (819 bin 354 kişi) oluşturuyor. Kadınlar daha uzun yaşadığı için bu oran yaşlı (65 ve daha yukarı yaş) nüfusta değişiyor. Bu nüfus grubunun yüzde 41,8’ini erkek, yüzde 58,2’sini ise kadın nüfus oluşturuyor.

Kadınlar daha uzun yaşıyor

Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye genelinde 78, Diyarbakır’da 78,2 olarak açıklandı. Türkiye’de doğuştan beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,3, kadınlar da 80,7 olurken, Diyarbakır’da ise erkeklerde 75,1, kadınlarda 81,1 olarak gerçekleşti. Diyarbakır’da kadınların yaşam süresi, erkeklerden 6 yıl fazla oldu.

Okuma yazma oranı çok düşük

Diyarbakır’da okuma yazma bilmeyen kadın nüfus oranı erkeklerden 4,5 kat fazla oldu. Diyarbakır’da 2014 yılında 6 ve daha yukarı yaşta olan ve okuma yazma bilmeyen toplam nüfus oranı yüzde 8,7 iken bu oran erkeklerde yüzde 3,2, kadınlarda ise yüzde 14,2 oldu.

Kadınlar erken evleniyor

Resmi olarak ilk evliliğini 2015 yılında yapmış olan kadınların ortalama evlenme yaşı Türkiye geneli 23,9 iken, bu yaş erkeklerde 27 oldu. Diyarbakır'da ise kadınların ortalama evlenme yaşı 23,3 iken, bu yaş erkeklerde 26,3 olarak hesaplandı.

Kadınlarda ortalama boşanma yaşı: 33

Ortalama boşanma yaşı incelendiğinde 2015 yılında gerçekleşen boşanmalara göre Türkiye geneli kadınların ortalama boşanma yaşı 34,8, erkeklerde 39,1 iken Diyarbakır'da kadınların ortalama boşanma yaşı 33,6, erkeklerin ise 37,2 olduğu görüldü.

Her 10 kadından 4’ü şiddet gördü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2014 sonuçlarına göre; yaşamının herhangi bir döneminde eşinden veya birlikte yaşadığı kişiden fiziksel şiddete maruz kalan kadın nüfus oranı Türkiye geneli yüzde 35,5 iken Diyarbakır'ın da içinde olduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 32,5’te kaldı. Bu verilere göre kentteki her 10 kadından 4’ü şiddete maruz kalıyor.