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Diyarbakır'da HDP'lilerden kutlama

Serdar SUNAR- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- SEÇİM sonuçlarının büyük oranda açıklanması, kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin yüzde 10 barajının geçtiğinin televizyonlarda yayımlanması ile birlikte Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu'daki birçok merkezde

25 Haziran 2018 00:12

Serdar SUNAR- Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- SEÇİM sonuçlarının büyük oranda açıklanması, kesin olmayan sonuçlara göre HDP\'nin yüzde 10 barajının geçtiğinin televizyonlarda yayımlanması ile birlikte Diyarbakır başta olmak üzere Güneydoğu\'daki birçok merkezde, partililer sokağa döküldü.
Diyarbakır\'da kutlamalar HDP\'nin önünde yapılırken, konvoy oluşturan partililer kent merkezinde kutlama turları attı. Kutlamalar sırasında havai fişekler patlatılırken, parti bayrakları ile kutlamalar kentin birçok noktasında devam gece boyunca devam etti.

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