Diyarbakır'da HDP ve DBP yöneticilerine gözaltı

Diyarbakır'da, bu sabah yapı çok sayıda HDP ilçe başkanı ve DBP'li yönetici ve üyeleri gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde bu sabah HDP’li yöneticilerin evlerine polislerce baskınlar düzenlendi. Evlere yapılan baskınlar sonucu HDP Bağlar İlçe Eşbaşkanı Necmettin Burakmak, Yenişehir İlçe Başkanı Vahap Günay, HDP Kayapınar İlçe Eşbaşkanı Haluk Eyüpoğlu, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Bağlar İlçe Eşbaşkanı Ali Alkan, DBP yöneticisi Ramazan Üngür ve HDP yöneticileri Osman Dön ile Sait Demir, gözaltına alındı.

HDP ve DBP’li yöneticiler, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. HDP ve DBP’lilerin gözaltına alınma gerekçeleri konusunda ise bilgi verilmedi.

Gözaltına alınan HDP ve DBP’li yöneticiler, 17-18 Kasım tarihlerinde HDP Diyarbakır il binasında Milletvekili Leyla Güven’in eylemine destek amacıyla açlık grevine katılmıştı.