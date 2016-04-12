Diyarbakır Hani'de karakola bombalı tankerle saldırı; 2 asker şehit oldu, 46 kişi yaralandı

Diyarbakır'da Hani İlçe Jandarma Komutanlığı'nda 23.10'da şiddetli patlama oldu. İlk bilgilere göre PKK'lılar bomba yüklü tankeri İlçe Jandarma Komutanlığı önünde infilak ettirdi. Mazot tankerine yüklenen patlayıcının infilak etmesiyle meydana gelen şidddetli patlamada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 4'ü ağır 38 asker, 6 asker yakını ve 2 sivil olmak üzere 46 kişi yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine helikopterler, AFAD ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Şiddetli patlamadan sonra binalarda arama kurtarma çalışmalarının yapıldığı aktarıldı. Saldırıda Jandarma Komutanlığı ile bitişiğinde bulunan lojmanlarında da büyük hasar meydana gelirken, olayda askerlerin yanı sıra sivillerinde yaralandığı öğrenildi. İlçe Jandarma Komutanlığı yakınında bulunan deprem konutlarının da patlamadan büyük oranda hasar gördüğü, burada oturan vatandaşların da yaralandığı belirtildi. Yaralılar arasında jandarma lojmanında bulunan jandarma personelinin eş ve çocuklarının da bulunduğu öğrenildi.

Doğan Haber Ajansı saldırının intihar saldırısı olduğunu belirtirken, Habertürk patlamanın uzaktan kumandayla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Yaralanan askerler ve sivilerin Diyarbakır Asker Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi. Patlamadan sonra ilçede elektrikler ile, telefon ve internet hatlarının kesildi. İlçe yolunun PKK'lılar tarafından kesildiği öne sürülürken bu sebeple yaralı askerlerin helikopterle taşındığı aktarıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, şiddetli patlama İlçe Jandarma Komutanlığı ile çevresindeki binalarda hasar meydana gelirken, yaralananlar oldu. Bombalı saldırının ardından ilçede PKK'lılar ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı bildirildi.

"2 asker şehit, 38 asker, 6 asker yakını ve 2 sivil yaralandı"

TSK'dan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada da şöyle dendi:

“11 Nisan 2016 Pazartesi günü saat 23.10 sularında, kışla içinde lojmanların da bulunduğu Diyarbakır-Hani İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesi önünde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce patlayıcı madde yüklü bir aracın patlatılması sonucunda, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 39 kahraman silah arkadaşımız, altı yakını ve iki sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu alçakça girişilen saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımız ile yakınlarına ve sivil vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz.”