Diyarbakır'da güvercinlerin batan güneşle dansı

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, tutkunlarının bazı binaların çatı katlarında beslediği güvercinlerin, akşam saatlerindeki uçuşları, batan güneşle birlikte güzel görüntüler ortaya çıkarıyor.

Merkez Yenişehir, Sur ve Bağlar\'daki binaların çatı katlarında oturanların beslediği güvercinler, her akşam sahipleri tarafından gökyüzüne bırakılarak, kanat egzersizi yapmaları sağlanıyor. Gündüz mesaiye gidenler, akşam iş dönüşü, çatı katlarındaki kümeslerde bulunan birbirinden pahalı güvercinleri uçurarak, bunları izlemenin keyfini yaşıyor. Merkez Yenişehir İlçesi Ofis Semti\'nde, batan güneşle birlikte, Toprak Mahsulleri Ofisi kulesi etrafında uçuşan güvercinler, Diyarbakır semalarında güzel görüntüler oluşturdu.



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