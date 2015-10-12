Diyarbakır'da 1 polis hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani İlçesi'nde zırhlı araç üzerinde bulunan silahın kazayla ateş alması sonucu polis memuru Özgür Gümüş hayatını kaybetti.

Diyarbakır Valiliği, Ergani İlçesi'nde dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen silah kazasında polis memuru Özgür Gümüş'ün şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, Ergani Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği lojmanları önünde zırhlı araçla koruma görevi ifa eden Ergani Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis memuru Özgür Gümüş'ün, zırhlı araç üzerinde bulunan silahın kazara ateş alması sonucu kasık bölgesinden yaralandığı belirtilerek, "Yaralı polis memuru kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştur. Şehit polis memuru Özgür Gümüş'ün naaşı, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenene törenin akabinde, memleketi Muğla İline gönderilecektir" denildi.