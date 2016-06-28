Diyarbakır'da polis aracına bombalı saldırı; 1 polis şehit, 1'i polis 7 yaralı

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde zırhlı polis aracının geçişi sırasında PKK’lılar tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Patlamada 2'si polis 8 kişi yaralandı. Ağır yaralanan polislerden biri şehit oldu.

27 Mayıs Mahallesi Ergani Caddesi Afet Küme Evleri mevkisinde Dicle Devlet Hastanesi karşısında saat 10.00 sıralarında zırhlı polis aracının geçişi sırasında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. Teröristlerce bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtilen patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Patlama sonrası zırhlı araçlarla bölgeye sevk edilen polisler çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri giriş ve çıkışlara kapatılırken, bölgede operasyon başlatıldı. Patlamanın şiddetiyle yol ile çevredeki ev ile işyerlerinde hasar oluştu.

Valilikten açıklama

Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesinde meydana gelen patlamada, 1'i ağır olmak üzere 2 polis memuru ve 6 vatandaşın yaralandığını duyurdu.

Diyarbakır Valiliği, Dicle ilçesinde saat 10.20 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Dicle ilçesi Ergani Caddesi hastane civarında bir patlama meydana gelmiştir. Olayda ilk belirlemelere göre, 1'i ağır olmak üzere 2 polis memurumuz ve 6 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar hastaneye kaldırılarak, tedavilerine başlanmıştır. Olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir" denildi.