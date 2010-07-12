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Diyarbakır'da gergin anlar

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki ayrı yere molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

12 Temmuz 2010 03:00

 T24- Öldürülen teröristlerin cesetlerine işkence yapıldığını iddia eden yaklaşık 5 bin kişilik grup, 'dağılın' uyarısı yapan polisle çatıştı.

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar İlçesi'nde akşam saatlerinde yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı gösteri sırasında olaylar çıktı.

Bağlar Sağlık Ocağı Caddesi'nde çatışmada öldürülen terörist cenazelerine işkence yapıldığı ididasıyla yürüyüş yapan bir grup, yasa dışı slogan attı.

Gruba dağılmaları yönünde uyarı yapan polise, göstericiler, taş ve sopalarla saldırdı. Polis, tazyikli su ve biber gazı kullanarak göstericileri dağıtmaya çalışırken, göstericiler de ses bombası kullandı.


Molotoflu saldırı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki ayrı yere molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Bağlar Sağlık Ocağı Caddesi'ndeki PTT binasının bulunduğu bahçe ile Gürsel Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezine kimliği belirsiz kişilerce molotofkokteyli atıldı. 

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

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