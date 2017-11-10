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Diyarbakır'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk özlemle anıldı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79'uncu yıl dönümünde düzenlenen anma programı ile özlemle anıldı

10 Kasım 2017 16:52

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da, Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yıl dönümünde düzenlenen anma programı ile özlemle anıldı.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün ölümünün 79\'uncu yıl dönümü nedeniyle Diyarbakır\'da anma törenleri düzenlendi. İlk tören, valilik karşısındaki Anıt Park\'ta gerçekleşti. Törende, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cuma Atilla, Atatürk Anıtı\'na çelenk bıraktı. Çelenk sunumunun ardından Atatürk\'ün hayatını kaybettiği saat 09.05\'te 2 dakikalık siren eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu. Buradaki anma programı, göndere çekilen Türk bayraklarının İstiklal Marşı eşliğinde yarıya indirilmesiyle son buldu.
Anıt Park\'taki törenin ardından, protokolün katılımıyla Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi\'nde anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının sonra, 7\'nci Kolordu Komutanlığı\'nda görevli 2 subay tarafından \'Atatürk’ün Asker Kişiliği\' konulu oratoryo sunuldu. Anma programı, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi korosunun seslendirdiği eserlerle sona erdi.

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