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Diyarbakır'da filarmoni kuyruğu 

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- LİMAK Filarmoni Orkestrası tarafından Diyarbakır'da verilen ve Zeki Müren'in sevilen şarkılarının seslendirildiği konsere dinlemek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu

23 Aralık 2017 14:40

Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- LİMAK Filarmoni Orkestrası tarafından Diyarbakır\'da verilen ve Zeki Müren\'in sevilen şarkılarının seslendirildiği konsere dinlemek isteyenler, uzun kuyruk oluşturdu. Diyarbakır türküsünü seslendiren orkestraya izleyiciler de eşlik ederken, konser beğeniyle izlendi. 
Limak Filarmoni Orkestrası, Diyarbakır\'da izleyicilerle ilk kez dün akşam verdiği konserle buluştu. Dicle Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen konseri; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Ata, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri ve binlerce Diyarbakırlı sanatsever dinledi. Sanat yönetmenliğini tenor Murat Karahan\'ın yaptığı konserde izleyiciler, konser öncesi giriş kapısında uzun kuyruk oluşturdu. 1500 kişilik salonu dolduran Diyarbakırlı sanatseverin izlediği Limak Filarmoni Orkestrası konseri öncesi konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, tarih, kültür ve inancın 10 bin yılı aşkın süredir merkezi olan Diyarbakır\'da böyle bir etkinliğin yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek, şöyle dediB
\"İnanç, beklenti ve çabamız odur ki; Diyarbakır artık gelecek günlerde bugün gibi sanat etkinlikleriyle daha sık buluşacak. Diyarbakır\'ın sanatsever insanlarına, tarih ve sanat kokan her bir köşesine benzer buluşmalar artarak gelecek. Musiki, dedeyle torun arasında köprü kuran, eskimeyen ve hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyen namelerdir. Müziğin dili yoktur, gönül diliyle her çağa, her yaşa, her başa hitap etmektedir. Bizim musikimiz de öyledir.\"
Zeki Müren\'in \'Senede bir gün\', \'Veda busesi\', \'Duydum ki unutmuşsun\', \'Elbet bir gün buluşacağız\' eserlerinin de seslendirildiği konserde tenor Murat Karahan, Diyarbakır için özel bir türkü hazırladıklarını ifade ederek, \'Mardin kapısından indim aşağı\' türküsünü seyircilerle birlikte söyledi. Salonda bulunan dinleyiciler, hem alkışlarla hem de sözle tenor Karahan\'a eşlik etti. Büyük bir ilgi ve beğeni ile geçen konser sonunda, tenor Karahan, Diyarbakır\'da olmaktan, burada konser vermekten ve gördükleri ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, şöyle dedi:
\"Muhteşem bir seyirci var burada. Konserin başından beri bütün şarkıları beraber söylüyoruz. O kadar güzel eşlik ediyorlar ki, gerçekten çok güzel bir gün. 85 kişilik ekiple Türkiye\'yi geziyoruz. Burada Diyarbakırlılar\'ın misafirperverliğini gördük. Annem ve teyzemle birlikte baklava yemeye gittik. Nereden geldiğimizi sordular. Anlatınca bize \'Vallahi, billahi size hesabı ödettirmeyiz\' dediler. Turnemizin en güzel ayaklarından birisi oldu Diyarbakır. Gelecek yıl türkülerin yer alacağı turnemizde Diyarbakır\'a tekrar gelmeyi planlıyoruz.\"

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